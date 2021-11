Viborg HK Forenings sportschef, Mathias Rasmussen, bliver nu også en del af trænerteamet omkring klubbens ligahold.

Mathias Rasmussen blev ansat som sportschef i foreningsafdelingen, som er klubbens afdeling for talentudvikling og breddehåndbold, så sent som i juni. Det skete blandt andet for at styrke netop talentudviklingen, og da den opgave griber ind i ligaholdet, giver det mening, at han nu kommer tættere på, mener cheftræner Jakob Vestergaard.

»Med Mathias Rasmussen om bord i Viborg HK trænerteamet er der skabt en god forbindelse hele vejen igennem organisationen, og ikke mindst har vi styrket vores trænerkompetencer på ligaholdet,« siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Som sportschef i foreningen og U19 træner er han jo helt inde i materien, når der skal spottes talenter, og sammenkobler man det med den viden, han opnår ved at være en del af vores trænerteam, sætter det ham i en noget nær ideel position, når vi skal arbejde med klubbens talentudvikling.«

Vi styrker desuden trænerteamet med Mathias Rasmussen som sparringspartner, for han er rigtig dygtig taktisk, og han har en virkelig god spilforståelse. Jakob Vestergaard, cheftræner, Viborg HK

Mathias Rasmussen selv glæder sig også over sin indtræden i trænerteamet og ikke mindst koblingen mellem klubbens foreningsdel og den professionelle del omkring ligaholdet.

»Det er en god mulighed for begge parter, at der bliver en direkte kobling i organisationen. Det styrke individuelle indsatsområder og det styrker det generelle samarbejde, så det er dejligt, at begge parter kan se fordelen ved denne konstellation, hvor jeg tilknyttet både forening og ApS,« siger han.

God kemi og taktisk forståelse

Det er dog ikke kun koblingen mellem talentarbejdet og det ligaholdet, der er en gevinst ved Mathias Rasmussens entre på ligaholdet, forklarer Jakob Vestergaard.

»Vi styrker desuden trænerteamet med Mathias Rasmussen som sparringspartner, for han er rigtig dygtig taktisk, og han har en virkelig god spilforståelse. Desuden er både Susanne Wilbek og jeg glade for at arbejde sammen med ham – kemien er god – og det er heller ikke uvæsentligt,« siger han.

Viborg HK’s ligahold har haft en god start på sæsonen med otte sejre og et enkelt nederlag i sæsonens første ni kampe. Det har kastet en øjeblikkelig andenplads af sig efter de ubesejrede og forsvarende mestre fra Odense.

Næste gang, holdet skal i aktion, er onsdag i en topkamp mod netop Odense Håndbold.