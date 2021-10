Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Er man en curlingforælder, når man ikke bryder sig om, at ens søn eller datter cykler eller går hjem fra nattelivet?

Ja, mener nogen. Nej, mener Anette Thulstrup, der er mor til en datter på 18 år.

Familien bor i nordbyen i Viborg, og Anette Thulstrups datter går på gymnasiet og har lige som mange af sine jævnaldrende et stort behov for at feste efter halvandet år med coronarestriktioner.

Udfordringen er, at det er svært, og ind i