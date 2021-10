Har man den seneste måned klikket ind på Region Midtjyllands patientkontors hjemmeside, er man blevet mødt med beskeden om, at patientkontoret har så travlt, at man ikke kan være sikker på at komme igennem.

Men nu er der håb forude for de patienter, der har spørgsmål til bl.a. deres forestående operation og ikke kan få kontakt til kontoret. Region Midtjylland har nemlig afsat to mio. kr. årligt, der skal gå til mere personale på Patientkontoret.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det er det øgede pres på regionens hospitaler, der har skabt travlhed på patientkontoret, der har base i Viborg, men dækker hele regionen. I forvejen havde patientkontoret oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser, og de seneste fem år er mængden af henvendelser steget med 300 pct., så der i øjeblikket bliver besvaret 6.000 henvendelser hver måned.

Nemmere at komme i kontakt

Samtidig arbejdes der i øjeblikket også på at udvikle en brugervenlig online-formular, som patienterne skal udfylde, hvis de ønsker hjælp fra Patientkontoret. Formularen skal sikre, at patientkontoret får alle nødvendige oplysninger om patienten og den undersøgelse eller behandling, som henvendelsen drejer sig om. På den måde kan Patientkontoret hurtigere hjælpe patienten videre.

Online-formularen giver borgerne mulighed for at kontakte Patientkontoret på alle tider af døgnet, og sammen med en kvittering for udfyldelsen af formularen, får patienterne et skøn over, hvor hurtigt de kan forvente at blive kontaktet af Patientkontoret.

Begge dele skal bidrage til, at det bliver nemmere at komme i kontakt med Patientkontoret.

Kritisk situation

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har tidligere kaldt situationen for »kritisk«. Også andre steder i landet er der problemer med lange svartider fra patientkontorer, forklarede han til JP Lokal. TV2 har også skrevet, at også Region Syddanmarks patientkontor har været meget presset.

»Sundhedsvæsenet er historisk presset, og det er der flere grunde til. Det skyldes blandt andet covid-19, som stadig trækker en pukkel af udskudte aktiviteter efter sig. Sygeplejerskestrejken har også udskudt operationer. Patienterne skal jo have en tid på et andet sygehus eller et privathospital, og det er der rigtig, rigtig mange, der ringer ind om,« sagde Anders Kühnau til JP Lokal.