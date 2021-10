Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Danmarks nyeste gymnasium - Midtbyens Gymnasium i Viborg - får snart en kvinde i spidsen. 1. december tiltræder 51-årige Lone Andersen stillingen som rektor. Med sig i bagagen har hun mere end 20 års ledererfaringer fra erhvervsskoler samt teknisk og alment gymnasium.

»Jeg glæder mig utroligt meget til sammen med kolleger og elever at udfylde og videreudvikle rammerne i Danmarks nyeste og absolut smukkeste erhvervsgymnasium,« siger Lone Andersen.

Mor til »tromme-Johanne«

Lone Andersen har såvel en erhvervsuddannelse som en cand.mag. i engelsk og psykologi, og tidligere i karrieren var hun vicerektor på Viborg Katedralskole, inden turen gik til Randers Statsskole, hvor hun er rektor frem til sin tiltrædelse på Midtbyens Gymnasium.

Privat er hun bosat i Viborg og gift med Henrik Bo Poulsen. Sammen har de en datter, 15-årige Johanne Astrid, der udover at gå i 9. klasse også er en meget dedikeret trommeslager.

Perfekt kandidat

Også på Lone Andersens kommende arbejdsplads er glæden stor:

»Lones brede ledererfaring og store kendskab til ungdomsuddannelser gør, at hun er den perfekte kandidat for Midtbyens Gymnasium. Med Lone i spidsen for Midtbyens Gymnasium er vi sikre på, at hun vil videreudvikle de attraktive og inkluderende studiemiljøer på stedet og understøtte elevernes udvikling og dannelse. I sidste ende vil Lone være med til at sikre, at eleverne får den bedste og mest fremtidssikrede uddannelse,« siger direktør for Mercantec, Adrian Tresoglavic.