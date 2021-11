Byrødder møder i det store hele flittigt op: Så meget fravær har din lokalpolitiker

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Om to uger er der kommunalvalg, og her genopstiller mange af de nuværende byrådsmedlemmer. Alle de 31 medlemmer sidder desuden i et eller flere politiske udvalg, som har holdt mellem 42 og 57 møder i løbet af den forgangne fireårige periode.

JP Viborg har været igennem alle referaterne for byrådsmøder og politiske udvalg og talt politikernes fravær op. I alt har vi været igennem 490 referater. Herefter har vi udregnet fraværsprocenten.

Resultat