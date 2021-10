Parti dropper valgplakater: »Det giver noget andet, at jeg popper op på Facebook i stedet for at være plastret udover hele byen«

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Kampen om de bedste lygtepæle er netop gået i gang. Men ikke for Liberal Alliances tre kandidater.

Kandidaterne vil i modsætning til mange andre ikke være at finde i lygtepælene. De har valgt, at plakaterne ikke skal være en del af deres kampagne til fordel for sociale medier.

Da Frederik Gottenborg Jacobsen blev valgt som spidskandidat for partiet i Viborg, var det en af hans betingelser for, hvordan kandidaterne skulle føre valgkamp.