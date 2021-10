23/10/2021 KL. 12:00

For abonnenter

Nu må kandidater hænge valgplakater op: Derfor har du måske allerede set deres ansigter rundt omkring

Vejdirektoratet forklarer her, hvorfor kandidater godt må reklamere for sig selv med for eksempel bannere, inden de må hænge valgplakater i lygtepæle.