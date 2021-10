Mig&Viborg: »Der er blomsterkrukker på begge sider af døren, og selvom det er et gammelt hus, er det SÅ velholdt«

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Hvem er Anelise Severinsen? Navn: Anelise Severinsen Job: Selvstændig. Har konsulentvirksomheden »stepforward«, hvor hun arbejder med forretningsudvikling og onlinemarkedsføring. Lige nu kan hun ses i DR-programmet »Den store bagedyst«. Alder: 39 år Bopæl: Hald Ege men er født og opvokset i Brasilien. Hendes bedstefar var dansker, så hun kom til landet som voksen for at opleve hans land og tage sin kandidatuddannelse. Civilstand: Gift med Jacob, som hun har to børn på 11 og 12 år sammen med.

Hvad er dit favoritsted i byen?

»Hald Hovedgård. Der er super smukt. Naturen deromme er helt unik. Det er tæt på vandet, der er dejlige træer, og det er et dejligt sted at gå tur. Det er også tæt på, hvor vi bor.«

Hvad viser du altid dine gæster?

»Vi tager dem med til Hald Hovedgård, Borgvold og det gamle område ved domkirken. Ved Borgvold er der en decideret park, hvor man vise sine gæster, at der sker noget. Der