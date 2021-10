Svindler forsøgte at lokke personnummer og kodeord ud af 69-årig kvinde

En 69-årig kvinde fra Skels blev onsdag ringet op af en person, der forsøgte at lokke personnummer og kodeord fra hende.

Det skete under påskud af, at hun skulle skifte fra NemID til MitID.

Kvinden hoppede ikke på personens forklaring, og til sidst gav personen op og lagde på. Efterfølgende anmeldte kvinden episoden til politiet.

Ifølge Midt og Vestjyllands Politi ringede personen fra et taletidskort, og derfor er forklaringen, at politiet har svært ved at gøre mere i sagen.

Også i Aarhus har der de seneste dage været flere ældre personer, der er blevet udsat for lignende episoder. Politiet opfordrer til, at man aldrig udleverer den slags oplysninger i telefonen, og at man gerne anmelder det til politiet, hvis man oplever det.