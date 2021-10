Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Den 22-årige viborgenser, Jonas Wiederholt Larsen, er valgt som ny landsforperson i Ungdommens Røde Kors.

I 2015 startede han i Ungdommens Røde Kors som indsamler og frivillig i den lokale lektiecafé på Katedralskolen.

Året efter stod han selv for indsamlingen på gymnasiet, og bagefter blev han aktivitetsleder for lektiecaféen, frivillig på ferielejre og forperson for den lokale afdeling i Viborg gennem to år.

Vi har s