Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Egentlig så fulgtes Viborg HK og Randers HK hinanden ret godt i store dele af første halvleg, da de to hold mødtes i kvindeligaen fredag aften.

Men ofte kan enkelte situationer få afgørende betydning for kampens udfald. Og sådan var det også i fredagens kamp. For ved stillingen 8-8 fik Randers’ Pernille Brandenborg en to minutters udvisning, Viborg scorede på det efterfølgende straffekast, og så så kvindeligaens udeholdet sig aldrig tilbage igen.

Ganske sikkert begyndte Viborg at trække fra. 9-8 blev til 10-8. 10-8 blev til 11-8. Pludselig stod der 13-9, og ved pausefløjtet havde Viborg HK udbygget føringen til 19-13. Alt dette skete vel at mærke i løbet af første halvlegs sidste 15 minutter.

Viborg HK så sig aldrig tilbage, og dominansen fortsatte i anden halvleg. Kampen endte derfor med en Viborg-sejr på 36-26.

Hos hjemmeholdet Randers forsøgte Mai Kraballe at holde sit hold inde i kampen med hele otte scoringer. Hele tre spillere delte topscorer-rollen hos Viborg HK, da både Line Haugsted, Kristina Jørgensen og Sara Hald scorede seks gange.

Efter fredagens sejr ligger Viborg HK nummer tre i ligaen med 12 point. Samme antal som Herning-Ikast, der for nylig har slået netop Viborg HK. Begge hold har kun tabt én af de syv første kampe. Odense Håndbold flere ligaen efter syv sejre i syv kampe. Randers ligger nummer syv og er fortsat på en slutspilsplads.