Kvindelandsholdet er tilbage i Viborg – følg deres træning og se, hvornår de uddeler autografer

Med to sejre ud af to mulige og en målscore på 15-0 i dansk favør, topper det danske kvindelandshold lige nu VM-kvalifikationsgruppe E.

Dermed er holdet klar til endnu en kamp, denne gang på Viborg Stadion, torsdag den 21. oktober kl. 18.00.

Interesserede viborgensere skal ikke snydes for fodboldfesten, og derfor er der åbne træninger i efterårsferien.

Åbne træninger og autografer

Allerede mandag i efterårsferien får landsholdets fans mulighed for at se holdet træne.

Holdet tilbyder nemlig, at interesserede kan komme ind på Viborg Stadion og se landsholdet træne tre gange:

Mandag den 18/10 kl. 17.00 - 18.30

Tirsdag den 19/10 kl. 11.00 - 13.00

Fredag den 22/10 kl. 11.30 - 13.00

Går man efter et at få en autograf med hjem, så skal man komme mandag aften. Her vil spillerne uddele signerede autografkort til fremmødte fans.

Fodboldfest i Viborg

Torsdag den 21. oktober er der fodboldfest og fanzone på Nytorv i Viborg, inden Danmark møder Bosnien-Hercegovina. Her er der DJ, madboder, boldaktiviteter og mulighed for at få malet Dannebrog på kinderne, inden fodboldfesten fortsætter på Viborg Stadion. Også landsholdets maskot, Emma Hu, vil være til stede på Nytorv og på stadion.

Fanzonen foregår på Nytorv fra kl. 11.30-17, og kl. 18 fortsætter festen på Viborg Stadion.