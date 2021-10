Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Det hele begyndte med, at kæresteparret Anne Sofie Brasen og Peter Jespersen under coronapandemien lavede Youtube-videoer for at lære efterskoleelever i Klejtrup at bage brød.

Videoerne blev så populære udenfor skolen, at det siden har udviklet sig til et stort surdejsfællesskab, nye venskaber, nørderi med vildgær-dej og potentielt et forretningseventyr.

Vi vil gerne skabe en fed atmosfære omkring surdejen. Peter Jespersen

Under corona har surdejsentusiaster samlet sig på