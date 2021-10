Døgnrapporten: Ballade i nattelivet og endnu et Houlkær-indbrud

Døgnrapporten for den 11. oktober

Dagens døgnrapport dækker hele weekenden, hvor der er sket adskillige småting. Blandt andet fik nåleskræk tilsyneladende en 30-årig kvinde til at slå en læge i maven.

Isolering stjålet fra tømmerhandel

Torsdag aften kl. 20.30 blev det opdaget, at ukendte gerningsmænd havde klippet hul i hegnet til en tømmerhandel på Farvervej i Viborg. På videoovervågning kunne det ses, at der var blevet kørt en trailer hen til hullet, hvorefter den blev fyldt med 120 pakker isolering. Meget andet kan overvågningen desværre ikke bruges til. På grund af mørket var det ikke muligt at identificere eller give et signalement af gerningsmændene. Den stjålne isolering har en værdi af 10.000 kr.

Ballade i nattelivet

Natten til lørdag kl. 4.48 blev fire unge mænd sigtet for et slagsmål i Gravene, foran pølsevognen. Ifølge politiet var de fire mænd lige gode om slagsmålet, og de er derfor alle blevet sigtet for ordensbekendtgørelsen. Det drejer sig om to 22-årige mænd fra Stoholm, samt en 19-årig og en 20-årig mand fra Viborg.

Natten til søndag var der mest politiaktivietet omkring Zwei Grosse Bier Bar på Fælledvej. Først kl. 02, hvor en patrulje henvender sig til en kvinde. Hun nægter at fortælle, hvem hun er, og da hun bliver konfronteret af politiet, råber hun en del ukvemsord, inden hun til sidst oplyser sin identitet. Hun er 32 år og fra Viborg, og hun blev sigtet for fornærmede tiltale mod politibetjente.

To timer senere var den gal igen samme sted. En kvinde står ude foran baren og råber op. Denne gang var det en 21-årig kvinde fra Skive, og hun ville heller ikke sige, hvem hun var. Efter en kortvarig anholdelse gik hun dog med til at fortælle det.

Mand med kokkekniv i byen

Politiet blev lørdag aften kl. 20.41 kaldt til Tingvej ved bowlinghallen, fordi en person var aggressiv og udadreagerende. Da en patrulje kom frem til stedet var manden, en 35-årig fra Tjele i besiddelse af en større kokkekniv. Derfor blev han sigtet efter knivloven, hvilket gav en bøde.

Endnu et indbrud i Houlkær

Sidste uge bød på ikke mindre end fire indbrud i samme område omkring Houlkær. I weekenden var den så gal igen. Denne gang havde et ukendt antal gerningsmænd med en skruetrækker opbrudt et vindue til en villa på Kildebakken, hvorefter de havde rodet huset igennem. Umiddelbart er der dog ikke blevet stjålet noget. Huset står til salg, og det er derfor begrænset, hvad der var af værdi. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi viser sporene på stedet, at der var flere om indbruddet.

Tre personbiler bestjålet samme sted

I løbet af weekenden har der været indbrud i tre biler, der holdt parkeret på Preislers Plads i Viborg. Fremgangsmåden har været den samme på alle tre tyverier.

I løbet af lørdag havde en Ford Fiesta fået knust ruden i højre fordør og gennemrodet handskerummet. Den fik også stjålet sine nummerplader. Søndag mellem kl. 8 og 16 gik det så ud over to øvrige biler. En Fiat 500 fik stjålet sin servicebog fra handskerummet, og en Audi A1 fik også gennemrodet sit handskerum gennem den knuste siderude. Her var der dog ikke umiddelbart blevet stjålet noget.

Døgnrapporten for den 7. oktober

Fire indbrud i samme kvarter

Onsdag modtog politiet hele fire anmeldelser om indbrud, alle fra samme del af Viborg og alle med stort set samme fremgangsmåde.

»Det er nærmest en bølge,« siger Andreas Bang Andersen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den første anmeldelse kom fra en villa på Hedebakken kl. 15.05. Her havde gerningspersonen- eller -personerne aflistet en rude, hvorefter de havde været rundt i hele huset og stjålet smykker. Det er sket mellem søndag kl. 16.30 og onsdag kl. 15.

Derefter kom to anmeldelser om indbrud i villaer på Kildevænget. Først kl. 15.13 med gerningstidspunkt mellem lørdag kl. 12 og onsdag kl. 15.10, og dernæst en anmeldelse kl. 18.09 med gerningstidspunkt mellem mandag kl. 8 og onsdag kl. 18. Også ved disse to tilfælde er et vindue brudt op, og der er stjålet smykker.

Senere på aftenen kom så den fjerde anmeldelse, denne gang fra en villa på Asmildhøjen kl. 21.32. Her kunne anmelderen også give bølgens mest konkrete gerningstidspunkt. Det skal være sket onsdag mellem kl. 18 og 21. Ligesom ved de tre øvrige indbrud, har fremgangsmåden også her været at bryde et vindue op. Der var torsdag morgen endnu ikke overblik over, hvad der var blevet stjålet fra huset.

»Der er efterforsket i alle sagerne. Vi har forsøgt at sikre spor som fingeraftryk, DNA, sålaftryk og så videre. Nu skal vi have undersøgt, om vi får nogen hits på de spor,« siger Andreas Bang Andersen.

Døgnrapporten for den 6. oktober

Spritbilisme afslørede vinduestyv

En politibetjent, der ikke var på arbejde, kørte natten til onsdag klokken 01.50 bag en anden bil på Nordre Ringvej, nær krydset med Fædalhøjvej. Betjenten kontaktede sine kollegaer på job, fordi den forankørendes kørsel gav mistanke om spirituskørsel. Det viste sig også, da en patrulje fik standset den 45-årige mandlige bilist fra Ryomgård, at en alkometermåling bakkede mistanken op.

Med sig i bilen havde den 45-årige også et ovenlysvindue, som han erkendte at have stjålet fra en byggeplads.

»Hvis han havde været ædru, var han formentlig sluppet fra det,« siger Henrik Hansen, Midt- og Vestjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 5. oktober

Vigepligtsuheld med tre biler

Mandag morgen startede med et færdselsuheld med tre involverede biler. kl. 7.45. Her var en 18-årig kvinde fra Viborg, der kom kørende ad Kølsenvej, fortsat ud i krydset med Ravnehøjvej ved Løgstrup uden at overholde sin ubetingede vigepligt. Det gjorde, at hun påkørte en anden 18-årig kvinde, der kommer fra Løgstrup. Viborgenseren røg efter kollisionen videre over i en tredje bil, der blev ført af en 48-årig kvinde fra Løgstrup. Det medførte en del materiel skade, og de to 18-årige måtte en tur forbi sygehuset med mindre knubs.

Stjal sommerdyner for 5.400 kr.

En kunde på vej ind i Jysk ved Viborg Storcenter blev omkring kl. 17.20 i hast passeret af en person, der forlod butikken med flere dyner i favnen. Personen forlod derefter stedet i en bil, som kunden nåede at se registeringsnummeret på.

»Hvis det er personen, som ejer bilen, der har gjort det, så er det en, der er kendt for at lave noget lignende,« siger Henrik Hansen, Midt- og Vestjyllands Politi.

I så fald er det en person fra Aarhus-området, der løb afsted med to sommerdyner til en værdi af 5.400 kr.

Døgnrapporten for den 4. oktober

Røgudvikling var ikke brand

Politi og brandvæsen rykkede mandag eftermiddag ud til en virksomhed Jegindøvej, hvor der kom røg op fra bygningen. Alarmkaldet indløb klokken 16.23, og da JP Viborg kort tid efter talte med Midt- og Vestjyllands Politi, var vagtchefen endnu ikke klar over, hvorfor det røg.

Senere skulle det dog vise sig, at der ikke var gået ild i noget. I stedet kom røgen fra et varmeanlæg, der var blevet dækket af, forklarede vagtchefen en time efter, der var blevet rykket ud.

Narko og kontanter i 63-årigs bolig

Weekenden startede for Midt- og Vestjyllands Politi med en ransagning af en bolig på Langdammen i Viborg fredag kl. 19.15. Her fandt man 119 g hash, 0,6 g MDMA og nogle kontanter, der tilsammen tegnede et billede af, at der fandt narkotikahandel sted. Det hele blev beslaglagt. I et kælderrum fandt politiet også en stjålet cykel. Det hele knytter sig til en 63-årig mand fra Viborg, der er kendt af politiet i forvejen.

Spritkørsel formentlig skyld i uheld

Lørdag klokken 19.20 var to biler impliceret i et færdselsuheld ved rundkørslen ved Rødevej og Gammel Skivevej. Her trak en 69-årig kvinde over i modsatte kørebane på vej ad Rødevej mod rundkørslen. Det gjorde, at hun ramte en modkørende bilist, en 50-årig kvinde, der forlod rundkørslen. Der skete ingen alvorlig skade, men politiet konstaterede med en alkometertest, at den 69-årige kvinde var påvirket af spiritus. Hun har derfor fået udtaget en blodprøve, der skal fastslå hendes promille.

Kokain i bilen

Politiet standsede lørdag kl. 22.40 en bil ved parkeringspladsen ved Føtex i Grønnegade. Her testede bilisten, en 28-årig kvinde fra Viborg positiv for kokain i en narkometertest. I samme forbindelse under ransagning af bilen, fandt betjentene 1 g kokain, som en 28-årig mandlig passager vedkendte sig.

Smed foldekniv fra sig efter spektakel

Natten til søndag kl. 01.32 opstod der en del spektakel foran en af barerne i Gravene. Her blev en person set smide en foldekniv fra sig. Det blev anmeldt til politiet, som fandt frem til personen, en 19-årig mand fra Viby ved Aarhus, som indrømmede, at det var hans kniv. Den havde en bladlængde på 9 cm.

I samme område kl. 01.45 forsøgte en mand at løbe væk, da han så politiet. Betjentene fik dog fat i ham, og det viste sig, at han havde fire poser med i alt 1,5 g kokain på sig. Manden er 21 år og fra Rødkærsbro.

Døgnrapporten for den 1. oktober

Unge mænd sniffede kokain på toilet

Natten til fredag klokken 01.51 blev tre unge mænd taget på fersk gerning, da de var i gang med at sniffe kokain på toilettet på Temabar i Gravene. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi fredag morgen.

Mændene blev opdaget af en dørmand, der gik ind på toilettet, da de tre mænd havde linet tre baner kokain op på en mobiltelefon. Mændene blev tilbageholdt, og politiet blev tilkaldt.

De tre mænd er blevet sigtet for i forening at være i besiddelse af ét gram kokain. Desuden blev de bortvist fra stedet, og de har fået et forbud om at komme på Temabar i to år. Mændene fik desuden en bøde.

Ifølge politiet var der tale om to mænd på 19 år og en 22-årig mand. Den ene af de 19-årige stammer fra Tjele, mens de to andre er fra Viborg.

Mand kørte på stjålet knallert

Det er aldrig en god idé at køre to mand på en knallert, selvom det er ulovligt. Og det er slet ikke en god idé, når føreren ikke har kørekort, knallerten er stjålet og forsikringen ikke er tegnet.

Alligevel er det præcis, hvad en 40-årig mand blev sigtet for torsdag klokken 13.05, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag.

En patrulje stoppede nemlig den 40-årige, da han kom kørende ad Jernbanegade med en 36-årig kvinde bag på knallerten. Her viste det sig altså, at knallerten var stjålet, at den ikke var forsikret, og at den 40-årige ikke havde kørekort til knallert. Også den 36-årige er blevet sigtet, nemlig for at sidde bag på knallerten.

Begge blev taget med på stationen til afhøring og er siden blevet løsladt. Begge stammer fra Viborg.