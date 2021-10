Da Anders Buur i sommer kom hjem fra ferie, opdagede han, at både hans og kærestens mountainbike var punkteret på baghjulet. Første troede han, at de var cyklet over noget, inden de tog på ferie, men da cykelmekanikeren fortalte, cyklerne var punkteret med en skarp genstand gennem både dæk og slange, begyndte Anders Buur at undre sig.

»I første omgang tænkte jeg på, om jeg havde fyret en, der kunne være sur på mig, men det var der ikke, og jeg har ikke nogen fjender,« griner han.

I denne uge skete det så igen. Natten til onsda