De mørke måneder betyder, at menneskers myldretid kolliderer med hjortenes myldretid. Derfor går vi nu også ind i højsæsonen for påkørsler af hjorte, og her ligger viborgenserne i toppen af en uheldig statstik.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er det nemlig i Viborg Kommune, at der bliver påkørt næstflest hjorte. På dyreværnsorganisations hjemmeside fremgår det, at Dyrenes Beskyttelses vagtcentral i 2020 fik 448 henvendelser om, at der var blevet påkørt en hjort i Viborg Kommune. Kun i Aalborg Kommune, hvor det skete 631 gange, er flere hjorte blevet påkørt.

I alt modtog vagtcentralen 11.707 henvendelser om hjortepåkørsler i 2020, hvor en tredjedel af dem fandt sted i oktober, november og december.

Sænk farten

Michael Carlsen, der er biolog og projektleder hos Dyrenes Beskyttelse, anbefaler, at man som bilist er ekstra påpasselig, når man kører bil de kommende måneder. Hjortene er mest aktive fra solnedgang til solopgang, og det betyder, at det er i dette tidsrum, at flest hjorte krydser vejene. Derfor skal man holde ekstra øje med hjorte i trafikken, fra lidt før solen går ned, og til lidt efter solen er stået op i efterårs- og vintermånederne.

»Om efteråret er der mange flere hjorte, der kommer galt afsted i trafikken. Vi kan ikke ændre på hjortenes adfærd, men til gengæld kan vi prøve at guide bilisterne til at undgå mange ulykker. Hvis de satte farten ned på bestemte strækninger og tidspunkter, ville det føre til færre uheld,« siger Michael Carlsen i en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse.

Ud over at sænke farten lyder anbefalingen, at bilisterne skal holde øje med lysende øjne i rabatten og sænke farten helt, hvis de opdagerne dem. Samtidig bør man holde øje med hjorteskilte, der advarer om hjorte i området, lige som at det er værd at huske på, at én hjort sjældent kommer alene.