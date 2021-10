Der bliver snart plads til endnu flere haveplanter i Plantorama. Havecentret er nemlig i fuld gang med en ombygning, der betyder, at centret bliver 1400 kvadratmeter større.

Det skriver Plantorama i en pressemeddelelse.

De 1400 nye kvadratmeter bliver overdækket og skal give plads til et større udvalg af haveplanter.

»Tilbygningen giver os plads til flere forskellige planter, og det er jo fantastisk at kunne byde på et endnu bredere udvalg. Samtidig får gæsterne fremadrettet mulighed for altid at kunne kigge sig omkring i læ for regn og vind, da tilbygningen får et tag – et såkaldt roll-air – der kan lukkes op efter behov. Dermed bliver det også let at give planterne de rigtige mængder lys og vand,« siger Mette Laursen, der er centerchef i Plantorama Viborg, i pressemeddelelsen.

I forbindelse med ombygningen opsættes solcellepaneler, der forventes at producere omkring 90.000 kWh om året, hvilket vil dække en væsentlig del af elforbruget i Plantorama i Viborg.

Ombygningen forventes afsluttet i foråret 2022.