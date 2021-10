I weekenden lukker og slukker byens sidste hurtigtestcenter

Senest lørdag den 9. oktober lukker alle hurtigtestcentre i landet, herunder også centret i Gl. Kaserne på Ammunitionsvej i Viborg.

Årsagen er, at smitten i samfundet er på et lavt niveau, og at meget få personer derfor har behov for at blive testet. Samtidig er svartiden på en PCR-test nede på 10-12 timer, hvilket gør hurtigtest mindre nødvendige.

»Vaccinationerne har gjort deres arbejde. Smitten er lav, og vi har ikke behov for de mange hurtigtest mere. At vi pakker hurtigteststederne ned, er et meget tydeligt billede på, hvor godt det går med smitten herhjemme. Men vi følger pandemien nøje sammen med de andre myndigheder, og vi kan både skrue op for PCR-test og genindføre hurtigtest, hvis smitten skulle stige voldsomt igen,« siger Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, i en pressemeddelelse.

Her kan du blive testet i Viborg Testcenter Viborg på Vinkelvej 20 fortsætter med at holde åbent. Åbningstiderne er alle ugens dage kl. 9-18. Der er mulighed for tidsbestilling, men det er også muligt at komme uden. I så fald skal børn under 15 år komme med en forælder eller værge. I nødstilfælde bliver der mulighed for hurtigtest ved Testcenter Viborg, men som udgangspunkt foretages der PCR-test. Kilde: Coronasmitte.dk

Regionerne og de private udbydere, der har stået for hurtigtestcentrene, har forlænget deres aftaler, så man med 14 dages varsel kan genindføre hurtigtest hos de private udbydere, hvis smittesituationen udvikler sig negativt.

Det vil blive muligt at få taget en hurtigtest hos PCR-testcentrene, men meningen er, at det kun skal bruges i absolutte nødstilfælde, hvor det ikke er muligt at vente 10-12 timer på svar.

Testkapaciteten vil fortsætte på 100.000 PCR-test om dagen. I øjeblikket bliver der på landsplan foretaget ca. 18.000 hurtigtest og 30.000 PCR-test. Da kapaciteten i foråret var på sit højeste, kunne der blive lavet 500.000 hurtigtest og 170.000 PCR-test dagligt.