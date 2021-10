Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Anja Hougaard husker stadig den følelse, hun havde i kroppen, da hun for over 11 år siden åbnede dørene til sin luksus-genbrugsbutik i Viborg. Følelsen var god og stærk. Og den gav ro i maven. Dengang, i 2010, var hun netop flyttet til Viborg med sin daværende mand og deres børn. Hun havde forinden arbejdet i en tøjbutik. Men efterveerne efter finanskrisen kradsede, og i stedet for at åbne en traditionel tøjbutik havde Anja Hougaard lagt hovedet i blød og tænkt på alte