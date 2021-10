Status på nyt skattecenter: 127 nye medarbejdere på vej ind i Viborg - og der er fortsat ledige jobs

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Mandag flyttede de første af 127 medarbejdere ind hos det nye skattecenter på Brovej 20-22 i Viborg.

For at styrke skattekontrollen besluttede regeringen sidste år at ansætte 1000 nye medarbejdere og åbne otte nye skattecentre fordelt over hele landet i årene 2020-2023. Der er allerede åbnet skattecentre i Fredericia og Frederikssund.

De to næste er i Esbjerg og Viborg og er så småt begyndt at lukke medarbejderne indenfor.