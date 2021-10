Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Viborg VVS er en af de mange virksomheder, der i den grad mærker danskernes voksende lyst til grønne løsninger. Ole Jacobsen blev selvstændig i en sen alder. Efter over 30 år som fastansat vvs’er fik han i 2014 lyst til nye udfordringer og besluttede sig for at afprøve livet som selvstændig.

»Jeg tænkte - hvad pokker. Det kan jo være, at jeg kan få skabt en forretning, som mine sønner vil overtage. Og det er jo gået meget godt,« konstaterer han.