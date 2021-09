Siden 2016 har Horsens-keramikeren Kasper Würtz anklaget Viborg-virksomheden F&H og ernæringseksperten Christian Bitz for at kopiere fire af de keramikprodukter, som Kasper Würtz har designet og solgt gennem sit eget navn.

Og hele vejen igennem har Christian Bitz selv afvist påstandene blankt.

Men nu har Kasper Würtz fået rettens endelige ord for, at sagen er overstået for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt han har fået krænket sin ophavsret.