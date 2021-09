Det vil bare ikke lykkes for Viborg HK at få en plads i Final 4-turneringen. For femte år i træk misser Viborg HK nemlig pokalturneringens slutspil, efter at viborgenserne onsdag aften tabte 26-23 til Odense Håndbold.

Både Viborg HK og Odense Håndbold startede kampen ud med at mangle skarphed, men et stærkt Viborg-forsvar førte til, at de grønklædte førte med to mål efter det første kvarter. Men 15 minutter senere, da der blev fløjtet til pause, var det fynboerne, der var foran med to, efter de i slutningen af første halvleg havde fundet koncentrationen frem.

I løbet af anden halvleg fortsatte Odense Håndbold med at trække fra, og så var hjemmeholdet foran med fire. Kort inde i anden halvleg var fynboerne således foran med 18-14, og da der manglede syv minutter stod der 22-18. Det var et forspring, som Viborg HK altså ikke kunne indhente, og dermed glippede Final 4 altså igen.

Viborg-topscorer blev Tonje Enkerud med fem mål, mens både Kristina Jørgensen og Ida-Marie Dahl scorede fire gange. Fynboernes topscorer blev Dione Housheer med syv scoringer.