Region Midtjyllands budget til sundhedsområdet stiger næste år med hele 238 mio. kr.

Det fremgår af regionens budget for 2022, som netop er blevet vedtaget af Regionsrådet.

Aftalen faldt, mens sygehusvæsenet flere steder i Danmark er så presset, at stribevis af planlagte operationer bliver udskudt.

Særligt i Region Midtjylland er sundhedsvæsenet under pres, og tirsdag sagde formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), til Ritzau, at det »i høj grad« er forskellige infektioner, som udfordrer hospitalerne i øjeblikket.

Pengene kommer fra den økonomiaftale, som blev indgået med regeringen for 2022.

Hospitalerne får også et beløb på 92,4 mio. kr., som frit kan bruges efter behov.

»Et stigende indbyggertal samt en voksende gennemsnitsalder i regionen medfører et større behov for behandling og dermed et større pres på hospitalerne. Det er derfor essentielt, at hospitalerne får realvækst for at kunne imødekomme det stigende behandlingsbehov,« lyder det i budgettet.

Region Midtjyllands budget bliver næste år således på 27,6 mia. kr.