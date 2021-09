En del af den kollektive trafik i Region Midtjylland bliver snart mere miljøvenlig.

Det sker næste sommer, når dieselbusserne på ti regionale busruter i Midt- og Vestjylland bliver skiftet ud med elbusser. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Elbusserne kommer blandt andet til at køre på ruterne mellem Viborg og Randers, Viborg og Herning samt Viborg og Holstebro. En enkelt rute kommer desuden til at køre på biogas. Det er ruten mellem Viborg og Aalborg.

Driften af ruterne har netop været i udbud, som har haft særlig fokus på miljøvenlige alternativer til diesel, og fordi el-busteknologien og den nødvendige infrastruktur har udviklet sig hurtigere end forventet, kan man altså oprette ti ruter, der bliver betjent af elbusser. De grønne busser kan eksempelvis køre tilstrækkeligt langt på en opladning.

»Midttrafik har lavet et godt udbud, der kunne ende som enten ambitiøst i forhold til den grønne omstilling eller super-ambitiøst. Det endte med det sidste, og det er fantastisk. Med de nye blå el-busser tager vi et kæmpe skridt mod en fossilfri fremtid,« siger Anders Kühnau (S), der er formand for regionsrådet, i en pressemeddelelse.

Hele rutenettet skal være grønt

Regionsrådsformanden understreger i meddelelsen, at det nye udbud ligger i god forlængelse af de aftaler, der er indgået mellem regionsrådet og Midttrafik - og mellem Region Midtjylland og regeringen om at satse på grøn teknologi i busser og tog.

»Nu får vi elbusser på en række regionale ruter, og vi har batteritog på vej mellem Vemb-Lemvig-Thyborøn og Holstebro-Skjern. I den østlige del af regionen har vi en elektrisk letbane, der årligt sparer os for 1,7 millioner liter diesel, og vi er i Midtjylland faktisk rigtig godt med, når det kommer til grøn omstilling af den kollektive trafik. Nu skal vi videre sammen med Midttrafik, så hele det regionale rutenet bliver grønt,« udtaler Anders Kühnau.

Det er det landsdækkende busselskab Umove, der har grebet de nye teknologiske muligheder og vundet kontrakten på de 11 midt- og vestjyske ruter. Udbuddet har i alt en værdi af cirka 64 mio. kroner. Umove indkøber i alt 42 busser, hvoraf de 36 er elbusser og 6 er gasbusser.