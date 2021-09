Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Slaget om hærvejsmotorvejen ved Viborg er langt fra afgjort. Til stor jubel for motorvejs-modstanderne har trafikministeren for nylig lovet dem, at deres alternative forslag nu bliver taget med i betragtning.

»Der er endnu ikke udarbejdet et kommissorium for den kommende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet red.), men jeg deler jeres synspunkt om, at undersøgelsen også bør omfatte en såkaldt ”0+ løsning”, der belyser, om d