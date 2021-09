27/09/2021 KL. 21:27

For abonnenter

Lille flertal siger nej tak til Miljøministeriets forslag om naturnationalpark ved Hald Sø

Klima- og miljøudvalget holdt mandag aften ekstraordinært møde for at tage stilling til, om man synes, det er en god idé at indhegne Naturstyrelsens arealer til store græssende dyr.