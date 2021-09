Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Døgnrapporten for den 29. september

Flere mænd sigtet for besiddelse af stoffer i Viborg

Tirsdag eftermiddag var en travl en for Midt- og Vestjyllands Politis flekspatrulje, der arbejde med narko på gadeplan.

Først fandt patruljen to 19-årige mænd fra Viborg på banegården, som ifølge politiet ude på toilettet sad og ristede tobak. De blev visiteret og fundet i besiddelse af hash. Den første blev fundet i besiddelse af i alt fire gram hash, hvilket han blev sigtet for. Den anden blev fundet i besiddelse af en joint - det blev han også sigtet for.

Kl. 22.45 på Slesvigsgade traf politiet en mand, også på 19 år, og han blev fundet i besiddelse af otte ecstasy piller og fire gram hash. Det blev han sigtet for.

I nat kl. 00.25 Gothersgade stødte patruljen slutteligt på en mand på 24 år fra Skive. Han blev fundet i besiddelse af fire gram kokain, hvilket han blev sigtet for.

»Der blev ryddet lidt op i narko-miljøet i Viborg,« siger således Midt- og Vestjyllands Politi.

Opdatering i sag om falske 1000-kronesedeler

I går oplyste Midt- og Vestjyllands Politi, at man har besluttet at indstille efterlysningen af to mænd i forbindelse med en sag om brug af falske 1000-kronesedler.

Politiet bad ellers tidligere på måneden om offentlighedens hjælp til at finde frem til to mænd, der er mistænkt for at have brugt sedlerne i flere daglivarebutikker i Viborg.

Nu har politiet så fået en henvendelse fra Sydøstjyllands Politi, der i en sag har identificeret, anholdt og sigtet en gerningsmand for i Vejle at have brugt en falsk 1000-kronesiddel.

»Der har vi en formodning om, at det kan være sammen person,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der nu er i gang med at undersøge sagen videre.

Politiet fortsætter arbejdet med at finde frem til den anden person, der formodes at være indblandet i sagen.

Døgnrapporten for den 27. september

Patient udsat for tyveri

Natten til søndag blev en patient indlagt på Regionshospitalet Viborg udsat for tyveri. Tyveriet skete mellem klokken 02.30 og 03.00, hvor afdelingen var ubemandet.

Patienten har ifølge politiet fået stjålet sin pung og mobiltelefon. Tyveriet blev anmeldt af en sygehusansat.

Det er formentlig to kvinder med østeuropæisk udseende, der står bag tyveriet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den ene af de to kvinder er blevet beskrevet som 180 centimeter høj, lyshåret og iført en orange dunjakke. Den anden kvinde skulle være 165 centimeter høj, mørkhåret, og så skulle hun have båret en sort dunjakke.

Kvinderne har ikke tilknytning til patienten, oplyser politiet.

Bilræs ved Plantorama

Fredag aften var der bilræs på på Holstebrovej ved Plantorama. Det mente en anmelder i hvert fald, der havde kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet sendte derfor en patrulje til stedet, hvor patruljen kunne konstatere, at der var omkring 30 biler. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kastede det dog kun sigtelser af sig. Én bilist fik en bøde for unødig støj, mens en anden fik en bøde for ikke at have al udstyr i orden.

Kvinde truede med corona

En formentlig narkopåvirket kvinde truede natten til lørdag politiet ved at sige, at hun var smittet med corona. Desuden bed, slog og spyttede hun på betjentene, som var ved at køre hende i detentionen. Den 45-årige kvinde fra Viborg havde i løbet af natten flere gange gjort opmærksom på sig selv. Læs mere her.

Flere butikstyverier

Tre gange i løbet af weekenden har Midt- og Vestjyllands Politi modtaget en anmeldelse om butikstyveri.

Første gang var fredag aften i Sct. Mathias Centret, hvor en gammel kending af politiet stjal to flasker spritus til en værdi af 185 kroner. Den gamle kending er en 49-årig mand fra Viborg.

Samme aften blev der også stjålet fire flasker spiritus fra Lidl på Marsk Stigs Vej. Flaskerne havde en værdi af 179 kroner, og det var en 24-årig mand, der stod bag tyveriet.

Værdien af de stjålne genstande var noget højere, da der to hviderussiske mænd stjal elektronik og tøj fra Bilka søndag kort efter klokken 14. I alt stjal de to varer for 5878 kroner. Mændene er henholdsvis 23 og 28 år gamle, og vil ifølge Midt- og Vestjyllands Politi blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af mandagen. Ifølge vagtchefen er de sigtet efter både straffe- og udlændingeloven.

Døgnrapporten for den 24. september

To kørte narkopåvirkede på ét el-løbehjul foran politistationen

Torsdag aften kørte en 21-årig kvinde og en 21-årig mand fra Rødovre på el-løbehjul foran politistationen på Rødevej. En patrulje susede efter dem, mens den ene forsøgte at flygte på løbehjulet og den anden at stikke af til fods.

Da de blev indhentet viste det sig, at manden var påvirket af narko.

De har derfor begge fået bøder for at køre to på løbehjulet og for ikke at standse, mens manden har fået bøde for narkokørsel. Der er tale om bøder i 1.000 kr.-klassen, lyder det fra politikommissær hos lokalpolitiet i Viborg, Andreas Bang Andersen.

To stormskader

Stormvejret resulterede også i et par hændelser, der krævede politiets tilstedeværelse.

På Kanstanievej i Viborg væltede et træ ud på vejen, mens flere var i fare for at vælte. Der er tale om en skolevej, så politiet sendte en patrulje afsted og ventede på stedet, til træet var savet ned og fjernet.

Vejret gik også udover et hus under renovering i Bjerringbro, hvor isoleringsplader tog sig en flyvetur. Politiet sørgede for at ejeren, en mand på 41 år, fik styr på sine isoleringsplader.

Kvinde i færdselsuheld

Sent torsdag kørte en 20-årig kvinde med 80 km/timen, da et rådyr sprang ud foran hendes bil. Hun forsøgte at undvige, men kørte i rabatten og ramte et vejtræ.

Det resulterede i omfattende skader på bilen og en tur på hospitalet, fordi en pulverslukker fra bagsædet højst sandsynligt fløj gennem bilen og ramte kvinden i hovedet. Ifølge sygehuset er skaden ikke »alt for alvorlig«.

Døgnrapporten for den 22. september

Mand gik amok i sin egen lejlighed

Natten til torsdag gik en 20-årig mand amok i sin egen lejlighed på Stadion Alle i Viborg. Manden smadrede møbler og kastede dele af et bord ud ad lejligheden, som ligger på tredje sal. Da politiet kom frem, var han stadig oppe at køre, og han kaldte politibetjentene »fucking pussies.«

Manden blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved at kast møbler ud ad vinduet og for fornærmende tiltale mod politiet.

Manden blev anholdt og kørt med til afkøling på politistationen.

Flere butikstyverier

Både Sport24 og Vanilia i Viborg var udsat for butikstyveri onsdag. Begge steder blev de formodede butikstyve identificeret og sigtet.

I Sport24 forlod tyven butikken med tre hættetrøjer til en værdi af 850 kr. Gerningskvinden på 44 år blev identificeret ved hjælp af overvågningsvideo, og hun blev senere sigtet for butikstyveri.

I Vanilia stikker en kvindelig butikstyv af fra butikken med et par nylonstrømper, og på baggrund af et signalement af kvinden finder politiet hende og sigter hende for butikstyveri.

Cyklist blev kørt ned

En bilist drejede i går fra Søndre Ringvej ned på Koldingvej, hvor hun overså en cyklist som blev kørt ned. Bilisten var en 54-årig kvinde fra Hellerup, mens cyklisten var en lokal 56-årig kvinde. Cyklisten måtte en tur på skadestuen for at få tjekket bl.a. et muligt brud på benet. Bilisten er sigtet for ikke at overholde sin ubetingede vigepligt.

Døgnrapporten for den 20. september

En mistænkelig fører på et el-løbehjul.

Sådan beskriver Andreas Bang Andersen, politikommissær hos lokalpolitiet i Viborg, den 28-årige mand, der mandag formiddag klokken 09.55 blev standset af politiet på et el-løbehjul, mens han kom kørende ad Houlkærvej.

Og det viste sig da også, at alt ikke var, som det skulle være. Andreas Bang Andersen oplyser nemlig tirsdag morgen, at den 28-årige mand var påvirket af narko.

Den 28-årige var ifølge politikommissæren påvirket af det receptpligtige stof benzodiazepin uden at have nogen recept på stoffet. Man må desuden heller ikke føre et motordrevet køretøj - herunder et el-løbehjul - når man er påvirket af det. Derfor ender det med en sigtelse til den 28-årige.

Falske sedler

Mandag klokken 15.13 betalte en foreløbig ukendt person med en 1000-kroneseddel i Løvbjerg på Koldingvej. Først efter betalingen fandt personalet i Løvbjerg ud af, at pengesedlen var falsk.

Lokalpolitiet i Viborg skal nu se nærmere på videoovervågning fra stedet i håb om at komme på sporet af personen, der betalte med sedlen.

Østjyllands Politi advarede i weekenden om, at der var falske pengesedler i omløb i både Randers og Aarhus. Politiet var i den forbindelse ude med en opfordring til især personer, der står i butik, om at være opmærksomme, når de får en 500- eller 1000-kroneseddel i hånden. Østjyllands Politi anbefaler, at man tjekker vandmærke, den skjulte tråd og mærker godt efter på sedlen.

18-årig knallerkører kørte på et hjul

En 18-årig mand fra Viborg fik mandag aften klokken 20.30 hele fire sigtelser på nakken. Det gjorde han, efter han havde gjort opmærksom på sig selv ved at køre på et hjul på sin knallert, da politiet passerede ham på Jegstrupvej.

Andreas Bang Andersen oplyser, at den 18-årige ikke ville standse, da politiet satte efter ham, og da det endelig lykkedes, viste det sig, at den 18-årige hverken havde kørekort eller styr på forsikringspapirerne. Derfor er han blevet sigtet for ikke at udvise agtpågivenhed, for ikke at standse på politiets opfordring og for ikke at have noget kørekort eller nogen forsikring.

Den 18-årige har fået en bøde.