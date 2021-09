Nørreådalen ser ind i ny fremtid: Flere dyr kan være på vej

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Forandringens vinde blæser over Nørreådalen, som er en del af flere projekter på tværs af kommunerne Viborg, Randers og Favrskov.

Det overordnede formål er at lave en landskabsstrategi for både at beskytte og benytte Nørreådalen. I den forbindelse har omkring 30 personer med interesse i projektet - blandt andet lodsejere - i sommer været involveret i at lave en regional strategi for fremtidens Nørreådal.

Adgang til naturoplevelser

Der er nogle naturtyper som eksempelvis kildevæld, der skal beskyttes og har brug for hensyn. Samtidig er der arealer, som ikke kan benyttes, fordi de er oversvømmede en stor del af året, men hvordan skal man så både sikre beskyttelse af Nørreådalens natur, give landmændene mulighed for at dyrke jord i området og sikre adgang til naturoplevelser? Det spørgsmål har de omkring 30 personer forsøgt at komme med et svar på.

Kildevæld i Nørreådalen. Her ved Rydalsvej i Viborg Kommune. Foto: Kim Aaen, NatureEyes

Flere dyr på vej

En af mulighederne er mere afgræsning af naturområderne og dermed flere dyr i området.

»Mange landmænd ejer små matrikler ned til åen. Landmændene får tilbud om at indgå i et samarbejde om at få plejet naturen ved eksempelvis at købe dyr til afgræsning. Det ville den enkelte landmand ikke få gjort noget ved, for der er ingen økonomisk vinding ved det,« fortæller biolog i Viborg Kommunes teknik- og miljøforvaltning Hanne Døssing Hornum, som er involveret i projektet på vegne af de tre kommuner.

Vådområder bliver samlet

Desuden er en del af projektet en jordfordelingsmodel, hvor landmænd og Naturstyrelsen køber og sælger jord af hinanden, så landmændene kan slippe af med de våde områder og i stedet købe mere dyrkningsegnet jord, mens vådområderne kan blive samlet.

Præcis hvordan det hele ender, er endnu ikke på plads. Jordfordelingen begyndte i år og er ikke færdig endnu. Der går i forvejen græssende dyr flere steder, men håbet er, at der bliver plads til flere.

»Der er dog nogle steder, der er for vådt til, at der kan gå dyr,« forklarer Hanne Døssing Hornum.

Tiltag skal gavne klimaet

Overordnet skal arealerne i den regionale strategi, som er udarbejdet sammen med Favrskov og Randers kommuner, udvikles i forhold til de interesser, der er i Nørreådalen. Både landbrug, natur, fritidsliv og landdistriktsudvikling er vigtigt i den sammenhæng.

Samtidig skal den del af Nørreådalen, hvor der er lavbund, være med til at lagre CO2 og dermed være med til at forbedre klimaet.

Derfor har man samlet de mange interessenter i håb om at flest mulig ville være med til at udvikle Nørreådalens fremtid.

»Vi kan ikke få vandet væk, og der er heller ikke konkrete løsninger på Nørreådalens andre problemstillinger. Derfor har det været godt, at lokale borgere, landmænd, naturinteresserede, Naturstyrelsen, EU-Life projektet og kommunerne har siddet sammen og talt om indholdet i strategien Ikke alle er enige i alt, men alle har nikket ja til helheden,« forklarer Hanne Døssing Hornum.

Forslaget til den regionale lndskabsstrategi bliver præsenteret på et offentligt møde onsdag 29. september i Løvskal.