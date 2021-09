Viborg FF har ansat endnu en medarbejder til at understøtte den udvikling, klubben har været i gang med siden tilgangen af en række nye investorer tidligere i år.

Ind er kommet Søren Brøsted Nielsen, der fremover får rollen som scout for førsteholdet. Han erstatter den nu pensionerede Orla Højris.

»Vi synes, at Sørens profil passer rigtig godt ind her hos os. Dels fordi han kender klubben og har et tilhørsforhold til Viborg, men også fordi han er en ung og ambitiøs scout, der allerede har en del erfaring med i bagagen,« siger klubbens sportschef, Jesper Fredberg.

Søren Brøsted Nielsen er heller ikke helt ukendt med Viborg. Faktisk spillede han som ungdomsspiller i FK Viborg, inden han skiftede videre til Thisted og Kjellerup i 2. division. Derefter spillede han professionelt på Færøerne i fire sæsoner.

Men senest har han været ansat som international scout i Viking FK Stavanger i Norges bedste række.

»Jeg føler jo, det er min klub, som jeg har fulgt altid og har selv stået på Sydtribunen som ung teenager, så der er ingen tvivl om, at det er en meget spændende udfordring for mig at vende hjem til VFF,« siger Søren Brøsted Nielsen.

»Når man flytter væk fra byen, så mærker man for alvor, hvor meget VFF betyder, og jeg glæder mig til at blive en del af klubben igen,« fortsætter han.

Efter klubben sikrede oprykning til Superligaen i sidste sæson, besluttede bestyrelsen at sælge aktiemajoriteten til en ny investorgruppe bestående af viborgenserne Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen, der er stiftere af milliardvirksomheden Better Collective.

Derudover inkluderer gruppen også brødrene Alexander og Christoffer Reedtz, der ejer og driver selskabet Football Radar, og som udover det ejer engelske Notts County Football Club.

Viborg FF kunne onsdag også præsentere engelske Brian Wake som ny cheftræner for klubbens U17-hold.