Politiet: Over hundrede mænd afpresset – tre personer anholdt

Tre mænd fra Viborg i alderen 23-25 år bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Viborg for bedrageri og afpresning over nettet.

Ifølge efterforskningsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Andersen har de tre mænd udgivet sig for at være kvinder og tilbudt ofrene intime billeder eller seksuelle ydelser for penge.

Ofrene er »en særdeles stor flok« på over 100 mænd, men Midt- og Vestjyllands Politi har endnu ikke kontakt til alle ofrene endnu.

»Vi fremstiller dem for 14 forhold, men vi forventer langt flere forhold, men det vil den efterfølgende efterforskning klarlægge,« siger Henrik Andersen.

Politiet har efterforsket sagen i nogle måneder og anholdte de tre mænd onsdag.

Helt præcist hvordan afpresningen er foregået, vil Henrik Andersen ikke oplyse. Nogle af de forurettede mænd er efterfølgende blevet afpresset for flere penge af de tre personer, mener politiet.

Politiet går efter at få de tre mænd varetægtsfængslet i fire uger, da efterforskningen endnu ikke er overstået.