Det er 10. gang, Viborg Animation Festival bliver afholdt. Festivallen starter på mandag den 27. september og slutter søndag den 3. oktober.

Undervejs er det store program spækket med forskellige events, og det kan være svært at udvælge hvilke, der er vigtigst at se.

Mangler du inspiration til, hvad du helst skal prioritere, guider festivaldirektør Jane Lyngbye Hvid Jensen dig her til fem ting, du ikke må gå glip af.

Du kan også finde de fulde program her:

Viborg Animation Festival program

1. Filmprogrammet i Fotorama

Nordisk Film Biografer Viborg Fotorama, Tingvej 22

Hele ugen viser Fotorama gratis film i biografen fra formiddag til aften.

Der er både feature film, kortfilmprogrammer og mulighed for at tage pulsen på den danske animationsscene, fordi der også vises film under produktion.

Om formiddagen er filmene rettet mod skoler og dagtilbud, men alle kan gå ind og booke en plads.

For selvom filmvisningerne er gratis, skal man booke billetter gennem Viborg Fotorama eller Viborg Animation Festival’s hjemmesider.

Der er film for alle aldre, inden for alle genrer og for faglige filmnørder og kendere og for dem, der bare trænger til at komme i biografen efter halvandet års coronanedlukning.

Hele familien kan være med, uanset om man vil læne sig tilbage og blive underholdt, eller om man vil prikkes til og gå lidt klogere fra biografen.

I forbindelse med hver visning er der en introduktion og efterfølgende mulighed for at møde skaberne af filmen, så det ikke »bare« er en film, men også en mulighed for at få et blik bag kulisserne.

Når der ikke er skuespillere med i animationsfilmene, kan det være svært at forholde sig til, at der sidder mennesker bag. Det kan man få et indblik i her, når der er rig mulighed for at stille spørgsmål bagefter.

2. Inside Out på Viborg Domkirke

Torsdag og fredag aften, Viborg Domkirke, Sct. Mogens Gade 4

Joakim Skovgaards fresker fra indersiden af Viborg Domkirke bliver vendt udad og bragt til live med lysshow på Domkirken, der fungerer som et stort lærred torsdag og fredag aften. Det bliver flot, dragende og gratis.

Tumblehead laver de grafiske animationer af freskerne, og stod også bag »Himlen over Viborg« fra 2017 og 2019, som folk med garanti kan huske.

Animationen vises tre gange hver aften og foregår ved en mapping, en slags facadetegning af domkirken, hvor man markerer vinduer, døre osv, så man kan bruge den som lærred til at projicere animationen op på gennem kæmpestore projektører.

Det er skabt i samarbejde mellem Viborg Kommune, menighedsrådet, Tumblehead og Viborg Animation Festival.

3. Viborg Game Expo

Tinghallen, Tingvej 2

Man kan kalde Game Expo en stor spilmesse eller spil-udstilling. Den foregår i Tinghallen, og her bliver sat fokus på spil i alle afskygninger, både det at lave dem, spille dem og teste dem.

Der er forskellige områder, for eksempel et »create område«, hvor man kan lege med at skabe spil, et »indie område« for små lokale udviklere og et »arkade område« med spillemaskiner, hvor man kan spille alle de gamle arkadespil.

Der er en scene, hvor der kommer taler og mulighed for mod betaling at høre Jakob Stegelmann fra Troldspejlet på lørdag, spille e-sport eller holde LAN-party.

I foyeren er der gratis adgang, men ellers er der en billetpris på Viborg Game Expo på omkring 50 kr., alt efter om du er voksen, barn eller studerende, og hvor meget adgang du vil have.

I foyeren har vi vores »Artist Alley« med boder, hvor kunstnere kan få en god snak med besøgende og udstille og sælge deres produktioner. Så der er god mulighed for eksempelvis at købe en julegave med hjem.

Man kan besøge Viborg Game Expo fra torsdag til lørdag. Game Expo er blevet større med årene og er et tilbagevendende event til Viborg Animation Festival.

Læs hele programmet for Viborg Game Expo her.

4. Virtual Reality jazzkoncert

Musik & Teater, Viborg Musiksal, Gravene 25

En jazzkoncert af den her slags får Danmarks - ja, faktisk verdenspremiere - på fredag, når den spilles live af et big bang ledsaget af flydende sfæriske billeder i en virtual reality brille.

Det betyder, at du som publikum sidder omkranset af orkesteret i Viborg Musiksal og oplever koncerten skiftevis med og uden virtual reality briller.

Animationen i brillerne ledsager musikken, så man får et nyt lag på oplevelsen, når man tager dem på. De skal skærpe sanserne, så det bliver en intim musikoplevelse, hvor musik og billeder flyder sammen.

Koncerten er stablet på benene af Aarhus Jazz Orchester, The Animation Workshop og komponisten Signe Bisgaard, og med den forsøger vi at teste grænserne for, hvad der kan lade sig gøre.

Du kan booke billetter online hos Viborg Animation Festival til en af de tre fremvisninger fredag.

5. ANIDOX:VR udstilling

Galleri NB, Sankt Mathias Gade 14

Fra torsdag til søndag kan du se animerede dokumentarer også i virtual reality hos Galleri NB.

Dokumentarerne er en række prisvindende projekter, man ellers ikke lige ser. Fælles for dem er den gode fortælling - de handler om animation som håndværk og om storytelling, så de er både formidlende og kunstneriske.

For eksempel handler et af dem om tidernes oprindelse, som er et interaktivt projekt og som skulle være enormt smukt.

Hele udstilling er kurateret af Michelle Kranot og Uri Kranot, som er prisvindende lokale filmskabere, der har været i Viborg gennem mange år.

Der er gratis adgang, man skal bare bestille billet på forhånd, fordi projekterne tager lidt tid. Man kan booke sit tidspunkt på hjemmesiden.

God animationsfestival!