Flere falske pengesedler i omløb – to tilfælde på 20 minutter

Problemerne med falske pengesedler fortsætter i Viborg.

I mandags betalte en person med en falsk 1.000-kronesedel i Løvbjerg på Koldingvej i Viborg, og tirsdag var den gal igen.

Denne gang gik det ud over to Aldi-butikker i byen. Klokken 14:40 i Aldi på Koldingvej og tyve minutter senere i Aldi på Vestervangsvej. Ifølge vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Peter Justesen så benyttede gerningsmændene samme fremgangsmåde som dagen inden.

»De går ind og køber en billig ting i butikken og betaler med den falske tusindkroneseddel. Og så går de derfra med byttepengene og den vare, de har købt,« fortæller han.

Politiet mener, at det er de samme gerningsmænd, der går igen.

Problemer andre steder

Viborg er ikke det eneste sted, der lige nu oplever, at der er falske pengesedler i omløb. Derfor er politiet opmærksom på, hvad der sker ved nabokredsene.

»Vi arbejder sammen centralt, når vi har de her sager, for at se, om de andre kredse har oplevet lignende,« siger Peter Justesen.

Senest i weekenden advarede Østjyllands Politi om falske pengesedler i Randers og Aarhus, mens Sydøstjyllands Politi i starten af måneden advarede om, at der var falske 1.000-kronesedler i omløb i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.