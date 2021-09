Bliv klogere på Viborg. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Viborg. Bliv opdateret på Viborg alle hverdage med JP Viborgs nyhedsbrev, eller besøg jpviborg.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

Hvis man overvejer at sælge sit hus, er der gode nyheder, for kvadratmeterprisen på solgte huse er steget med over 10 procent det seneste år i postnummer 8800 Viborg. Det er dog samtidig knap så gode nyheder for dem, der gerne vil købe et hus, for så skal der fiskes en større sum penge op af baglommen.

Huspriser har i en periode været på vej op - især i storbyerne Aarhus og København. Men boligprisernes stigning gælder også i Viborg - bortset fra et dyk i