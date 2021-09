Bliv klogere på Viborg. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Viborg. Bliv opdateret på Viborg alle hverdage med JP Viborgs nyhedsbrev, eller besøg jpviborg.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

Det gælder om at huske det brede smile, når du i løbet af tirsdag bevæger dig rundt i Viborg. Google er nemlig på besøg i byen med sin Google Street View-bil, der skal fotografere gader og stræder til Googles street view-funktion.

Bilen er let at genkende, idet den har syv kameraer placeret på taget og to på siden, og så står der street view langs siderne.

»Viborg ligner jo resten af verden på den måde, at den ændrer sig hele tiden. Derfor er vi selvfølgelig nødt til at komme tilbage med et nogle års mellemrum op opdatere billederne af byen. Efter to-tre dage er det så videre til næste by, siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google Danmark.

En by som Viborg tager typisk et par dage at fotografere igennem, mens en by på størrelse med Aarhus kan tage flere uger. Der samlet mere end 170 millarder billeder rundt omkring fra kloden i Google Street View, og mere end 16 millioner kilometer er blevet kortlagt siden lanceringen i 2007.

»Det er altid en sjov oplevelse for Street View-bilen at møde lokalbefolkningen, når den kommer igennem landet. Folk synes typisk, at det er en spøjs størrelse med det store kamera på toppen, og så vinker de tit. Om det så er til chaufføren eller for at blive udødeliggjort på Street View skal jeg lade være usagt,« siger Jesper Vangkilde.

Bliv klogere på Viborg. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Viborg. Bliv opdateret på Viborg alle hverdage med JP Viborgs nyhedsbrev, eller besøg jpviborg.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.