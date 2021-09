Døgnrapporten: Narkopåvirket mand på el-løbehjul, falsk pengeseddel og 18-årig fik 4 sigtelser på nakken

Bliv klogere på Viborg. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Viborg. Bliv opdateret på Viborg alle hverdage med JP Viborgs nyhedsbrev, eller besøg jpviborg.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

En mistænkelig fører på et el-løbehjul.

Sådan beskriver Andreas Bang Andersen, politikommissær hos lokalpolitiet i Viborg, den 28-årige mand, der mandag formiddag klokken 09.55 blev standset af politiet på et el-løbehjul, mens han kom kørende ad Houlkærvej.

Og det viste sig da også, at alt ikke var, som det skulle være. Andreas Bang Andersen oplyser nemlig tirsdag morgen, at den 28-årige mand var påvirket af narko.

Den 28-årige var ifølge politikommissæren påvirket af det receptpligtige stof benzodiazepin uden at have nogen recept på stoffet. Man må desuden heller ikke føre et motordrevet køretøj - herunder et el-løbehjul - når man er påvirket af det. Derfor ender det med en sigtelse til den 28-årige.

Falske sedler

Mandag klokken 15.13 betalte en foreløbig ukendt person med en 1000-kroneseddel i Løvbjerg på Koldingvej. Først efter betalingen fandt personalet i Løvbjerg ud af, at pengesedlen var falsk.

Lokalpolitiet i Viborg skal nu se nærmere på videoovervågning fra stedet i håb om at komme på sporet af personen, der betalte med sedlen.

Østjyllands Politi advarede i weekenden om, at der var falske pengesedler i omløb i både Randers og Aarhus. Politiet var i den forbindelse ude med en opfordring til især personer, der står i butik, om at være opmærksomme, når de får en 500- eller 1000-kroneseddel i hånden. Østjyllands Politi anbefaler, at man tjekker vandmærke, den skjulte tråd og mærker godt efter på sedlen.

18-årig knallerkører kørte på et hjul

En 18-årig mand fra Viborg fik mandag aften klokken 20.30 hele fire sigtelser på nakken. Det gjorde han, efter han havde gjort opmærksom på sig selv ved at køre på et hjul på sin knallert, da politiet passerede ham på Jegstrupvej.

Andreas Bang Andersen oplyser, at den 18-årige ikke ville standse, da politiet satte efter ham, og da det endelig lykkedes, viste det sig, at den 18-årige hverken havde kørekort eller styr på forsikringspapirerne. Derfor er han blevet sigtet for ikke at udvise agtpågivenhed, for ikke at standse på politiets opfordring og for ikke at have noget kørekort eller nogen forsikring.

Den 18-årige har fået en bøde.

