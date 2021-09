21/09/2021 KL. 11:52

1022 boliger er udsat for støj fra vejene i Viborg Kommune

Boliger langs landeveje er flere steder i og udenfor Viborg udsat for så store mængder støj, at de er registreret i Vejdirektoratets Støjhandlingsplan. Se boligområderne her.