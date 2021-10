Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Det er femte dag i træk, at der er flere end 1000 nye coronatilfælde på landsplan, mens der det seneste døgn er yderligere 1349 personer smittet. Det er det højeste siden maj, oplyser Statens Serum Institut søndag.

Alle ugens syv dage kan du her få et lynhurtigt overblik over den aktuelle smittesituation og vaccinestatus i Viborg.

Ved at klikke rundt i grafikkerne kan du blandt andet se, hvor mange der lige nu er smittet i dit næro