Naturstyrelsen har netop overtaget 11 ejendomme og 367 hektar per 1. september. En af dem er Kvorning Møllevej 11B i Kvorning.

Jord og ejendomme har Naturstyrelsen købt med henblik på at bruge jorden i et lavbundsprojekt i engene syd for Kvorning. Det er en del af udviklingen i Nørreådal, hvor Naturstyrelsen i samarbejde med Viborg Kommune laver en lokal landskabsstrategi for Nørreådalen.

»Vi skal bruge jorden til jordfordeling, og