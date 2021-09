16/09/2021 KL. 15:56

Indehaver af HS Tømrer & Snedkerfirma uddanner selv lærlinge og tager unge på kanten af samfundet ind i virksomheden

Indehaver af HS Tømrer & Snedkerfirma, Henrik Søgaard, forventer, at de næste 10 år kommer til at handle om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. For nylig overtog han en anden tømrervirksomhed.