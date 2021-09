Bliv klogere på Viborg. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Viborg. Bliv opdateret på Viborg alle hverdage med JP Viborgs nyhedsbrev, eller besøg jpviborg.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

Det kræver armkræfter at røre i en gryde med mad til flere hundrede mennesker. Den slags ved landsholdsspiller Janni Thomsen en del om.

For blot et år siden var det nemlig ikke fodbold, der tog det meste af hendes tid. Det var patienterne på Viborg Sygehus, hun som en del af praktikken under sin uddannelse som ernæringsassistent på Mercantec i Viborg hver dag forberedte mad til – alt fra tarteletter til spaghetti bolognese.

Men i