Klumme: Den sidste dans er danset på græsset 

Betænkningstid på få sekunder

Jeg er da langt fra en sur og tvær gammel mand, og jeg er slet ikke regelrettet, og brokker mig slet ikke, når mine medtrafikanter på motorvejen ikke kan finde ud af at holde ind til højre, eller hvis visse personer går over for rødt. Halvtreds, jeg står snorlige - og er i absolut topform ...

... og dog; et opkald for ca. tre måneder siden ændrede totalt mit syn på egen alder, form og vægt. Den allestedsnærværende (det ord benytter jeg alt for lidt), talent- og akademichef og tidligere topspiller for Vejle Boldklub Steen Thychosen, ringede.

»Det er Steen. Krølle; kan du spille endnu?«