Læserbrev: Derfor skal vi overveje at sælge bygninger for en én-krone

Brug for pengene

Samlet set mener jeg, at salget af tomme og ubenyttede kommunale bygninger til symbolsk én krone kan være en fornuftig økonomisk beslutning, så længe der som tidligere nævnt gennemføres en grundig vurdering af bygningernes værdi og potentielle anvendelse.

Altså ved at undgå tomgangshusleje og driftsomkostninger kan Vejle Kommune frigøre midler til andre vigtige formål, og jeg behøver vel ikke nævne, hvor de penge eventuelt kunne bruges.

Det er dog vigtigt at være forsigtig og sikre, at bygningerne bliver brugt på en måde, der er til gavn for samfundet og ikke forårsager uønskede konsekvenser.

Blot lidt stof til eftertanke. Og man kunne sige, at i stedet for at træde et skridt tilbage, så giver vi et ekstra nummer af muligheder.