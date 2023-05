Læserbrev: Fælles ansvar er nøglen til succes

Fælles ansvar er nøglen til vores succes som kommune. For Vejle Kommune er meget mere end blot et sted, hvor vi lever og arbejder. Det er vores fællesskab, og det er vores fælles ansvar at sikre, at det fungerer på bedst mulig vis. Vi er alle en del af løsningen og bærer en del af ansvaret for at sikre, at vores kommune blomstrer, selv når vi står over for økonomiske udfordringer.

Borgeransvar og borgerinvolvering er fundamentale elementer i vores demokrati. Vi ønsker at skabe en åben og inkluderende dialog med borgerne. jeg opfordrer til aktiv deltagelse og lytter til borgernes perspektiver og ideer. jeg tror på, at når vi arbejder sammen, kan vi træffe bedre beslutninger og skabe et samfund, der opfylder alles behov og ønsker.