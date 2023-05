9 ud af 10 virksomheder vurderede, at forståelsen for virksomhedens behov var vigtigt eller meget vigtigt (93 pct.). Samtidig var 81 pct. enten tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets forståelse for virksomhedens behov.

Et godt jobcenter burde have et positivt omdømme blandt de jobsøgende og de arbejdsgivere, de samarbejder med. Og det burde være kendt for høje standarder og kvalitetsservice, hvor succesraterne taler for sig selv. Og det positive omdømme har jobcenteret i Vejle.

Der burde være plads til både ris og ros - den balance fortjener man som leder og medarbejder.

En af de kendte og også lokalkendte udfordringer er sygedagpenge, hvor lovgivningen på området nu er så kompleks og omfattende, at den kan være utrolig vanskelig at administrere og formidle til borgeren.

Men står man f.eks. med komplekse og langvarige sygdomsforløb, må det ikke være vanskeligt at finde de rigtige ressourcer og samarbejdspartnere, der kan støtte den sygemeldte bedst muligt i forløbet og sikre den rigtige behandling og støtte fra sundhedssystemet.