Klumme: Det er vores helt egen skyld

Men i skrivende stund er klokken 23.17, og det er torsdag den 11. maj 2023.

Jeg er netop vendt hjem efter en eftermiddag på TV2 i København, og jeg skylder JP Vejle en klumme.

Min yngste datter er en lille time fra at finde ud af hvilke fag, hun skal op i til sin studentereksamen og tro mod traditionen, holder Vejles gymnasieelever sig vågne hele natten.

Sådan har det altid været

Jeg sidder af og til i panelet på TV2 programmet; News & Co, hvor vi i dag (torsdag), blandt mange emner, har diskuteret; kønsneutrale ord og hensynet til mennesker, der ikke ønsker at identificere sig som hverken hun- eller hankøn. Se, det er et helt emne til en klumme - for sig selv.