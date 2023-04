Klumme: Skal vi betale 1 pct. mere i skat?

Jeg har tidligere på disse linjer både givet udtryk for mit syn, glæde og bekymring for folkeskolen. Derudover har jeg også givet min mening til kende omkring manglende ambitioner for idrætten i kommunen.

Ældreplejen har igennem foråret været udsat for stor kritik, hvilket har medført mange artikler i de lokale medier. Spændende og til tider skræmmende læsning.

Allerede før jeg læste artiklerne om ældreplejen har jeg flere gange funderet over, hvorfor man i nutidens Danmark stort set altid taler om hvilke muligheder, der er for at sætte skatten ned og meget sjældent op. Ser vi bort fra det seneste års høje inflation, lever vi i et enormt rigt samfund, hvor det heldigvis kun er ganske få mennesker, der ikke har nok.