Er der behov for en ekstra ingrediens i Tirsbæk Bakker, sådan som JP Vejle tidligere på ugen spurgte ejendomsudvikler Morten Hansen?

Altså at udvikle og tilføre et nyt handelsområde til en af Vejles hurtigst voksende bydele, hvor den nye tilføjelse kunne være et nyt supermarked, som netop vil kunne dække lokalområdet? Er der overhovedet et kundepotentiale set fra en erhvervsmæssig synsvinkel fra udlejer såvel som fra lejer, og hermed basis for et sådant projekt?