Klumme: »Hvis livet gør ondt, så skal du IKKE se det positive i det«

Jeg har en liste hængende på min opslagstavle, som jeg ikke helt ved, hvad jeg skal stille op med.

Det er en liste af udsagn, talemåder og vendinger, som de fleste af os hører eller bruger af og til. Ting som ”Det, du ikke dør af, gør dig stærkere” og ”If you can dream it, you can do it” og ”Du fortjener at være lykkelig”. Ting, der lyder opmuntrende og opbyggende, men som samtidig indeholder en løgn om, hvem vi er som mennesker.