Klumme: »Du bør unde dig selv at prøve Thankfulness«

Kære læser.

Tillad mig at starte min klumme med en kraftig disclaimer. Jeg vil ikke tages til indtægt for, at jeg har spildt flere minutter af dit liv med tanker fra den lommefilosofiske afdeling. Hvis du alligevel giver mine ord en chance, og bruger dyrebare kræfter på at læse mine betragtninger, så kom ikke efterfølgende og sig, at du ikke var advaret.